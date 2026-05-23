Fiat, Peugeot, Jeep ve Ram gibi küresel markaları bünyesinde barındıran şirket, 2030 yılına kadar 60’tan fazla yeni araç lansmanı ve 50 model yenilemesi yapacağını açıkladı. ABD’deki yatırımcı toplantısında duyurulan radikal yol haritası; maliyetleri düşürmeyi, ürün geliştirme sürelerini kısaltmayı ve Avrupa pazarında 15 bin euronun altında elektrikli araçlar üretmeyi hedefliyor.

15 BİN EURONUN ALTINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLECEK

Stellantis, Avrupa operasyonlarında pazar payını artırmak için fiyat odaklı bir strateji benimseyeceğini ilan etti. "E-Car" projesi kapsamında geliştirilen yeni nesil küçük elektrikli şehir otomobilleri, 2028 yılından itibaren İtalya’daki Pomigliano d’Arco fabrikasında banttan indirilecek.

Avrupa pazarındaki rekabeti doğrudan etkileyecek olan bu kompakt segmentte, araç satış fiyatının 15 bin euronun altında olacağı açıklandı. Plan dahilinde Fiat 5 yeni araç, Peugeot ve Citroën ise 7'şer yeni model ile elektrikli ürün gamını genişletecek.

AVRUPA'DAKİ ÜRETİM KAPASİTESİ AZALTILIYOR

Şirket, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Avrupa'daki üretim kapasitesini 800 binden fazla araç azaltma kararı aldı. Fransa'daki Poissy gibi bazı kritik tesisler farklı amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülürken, Avrupa genelindeki kapasite kullanım oranının yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarılması hedefleniyor.

Teknolojik altyapıda da radikal bir dönüşüme giden Stellantis, şu an 40 ayı bulan yeni araç geliştirme döngüsünü ortak platform kullanımı ve yapay zeka entegrasyonuyla 24 aya indirecek. "STLA One" adı verilen yeni ortak mimari, 2030 yılına kadar küresel yıllık üretimin yarısını tek başına üstlenecek.