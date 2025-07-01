Türkiye'de akaryakıt sektöründe hareketli günler yaşanırken, Alpet'in hisse satışının ardından bir anlaşma da Euroil'den geldi.



Nisan ayında konkordato ilan eden ve İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verilen akaryakıt sektörünün önemli markalarından Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı.

Euroil Enerji'nin yüzde 20'si karşılığında 120 milyon TL ödendiği öğrenildi.



100'ÜN ÜZERİNDE AKARYAKIT İSTASYONU BULUNUYOR



Euroil Enerji, çoğunluğu taşrada olmak üzere 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletmekte. Ayrıca şirketin Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’de depolama tesisleri bulunduğu biliniyor. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyeti, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacak.