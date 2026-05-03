Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, mahkemelerce verilen konkordato geçici mühlet kararı sayısı Nisan 2026’da 218 oldu.

Söz konusu rakam ocak ayında 189, şubatta 120, martta ise 156 olarak açıklanmıştı. Bu kapsamda yılın ilk dört ayında konkordatoda geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 683’ü buldu.

2024’Ü GEÇTİ

Kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da nisanda 157 oldu. Ocak ayında 150, şubat ayında 121, mart ayında da 149 dosya için kesin mühlet kararı verilmişti. 2026’nın ilk dört ayında mahkemeler tarafından kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da 577’yi buldu. 2026 yılının ilk dört ayında konkordatoda ret kararı verilen dosya sayısı da 716 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam 2024’ün tamamını şimdiden aştı.

2026 yılının ocak ayında 22, şubata 20, martta 20 dosya için iflas kararı verildi. Nisan ayında ise bu rakam 27 olarak açıklandı.

Yılın ilk dört ayında iflas kararı verilen dosya sayısı 89 oldu. Söz konusu rakam 2025’in aynı döneminde ise 53’tü. Bu kapsamda iflas kararı verilen dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 arttı.

Tekstil zirveyi bırakmadı

Konkordatolarda en riskli sektörler arasında tekstil yine zirveye yerleşti. 2025 Mayıs ayından bu yana en fazla konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 149 ile tekstilde görüldü. Tekstilden sonra en riskli ikinci sektör, 138 geçici mühlet kararı ile inşaat olurken, üçüncü sıraya 78 dosya ile metal ürün imalatı yerleşti.