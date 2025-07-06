Dun & Bradstreet’in yayımladığı 2024 Küresel İflas Raporu, dünya genelinde şirket iflaslarının sert biçimde yükseldiğini ortaya koydu. 47 ülkeyi kapsayan rapora göre, ülkelerin yüzde 65’inde iflaslar artarken, bu artışın temel nedenleri arasında pandemi döneminde verilen kamu desteklerinin çekilmesi ve yüksek faiz ortamı öne çıktı.

Türkiye'de de tablo iç açıcı değil. 2024 yılında iflas eden şirket sayısı, geçen yıla göre yüzde 23 artarak 465'e ulaştı. Bu oranla Türkiye, Almanya (%22), İtalya (%20), Hollanda (%30) ve Kanada (%35) gibi ülkelerle birlikte iflas artışında üst sıralarda yer aldı.

Savaş, Faiz ve Desteklerin Sonu: Küresel Dalga Derinleşiyor

Rapora göre, iflas artışında başı çeken ülke savaşın etkisiyle Ukrayna oldu. Yüzde 126’lık artışla rekor kıran Ukrayna’yı Singapur (%40) ve Belarus (%39) izledi. Kanada, Romanya, Avustralya ve Lüksemburg gibi gelişmiş ekonomilerde de çarpıcı artışlar kaydedildi.

Buna karşın iflasların azaldığı ülkeler de var. Yunanistan (%48), Kolombiya (%43), Çin (%31), Rusya (%26) ve Arjantin (%18) gibi ülkelerde şirket kapanmalarında düşüş gözlemlendi.

D&B Operasyon Direktörü Julian Prower, pandemi dönemindeki kamu desteklerinin geçici bir "yapay iyileşme" yarattığını belirterek, 2023 sonrası ekonomik gerçekliğin şirketleri zorladığını vurguladı. Prower, düşük kâr marjıyla çalışan firmalar için güçlü nakit yönetimi ve çeşitlendirilmiş tedarik zincirinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

PERKANDE İNŞAAT VE KONAKLAMA EN KIRILGAN SEKTÖRLER

Dun & Bradstreet Başekonomisti Dr. Arun Singh, iflasların en çok perakende, imalat, inşaat ve konaklama sektörlerinde yoğunlaştığını söyledi. Artan finansman maliyetleri ve zayıflayan talep nedeniyle dijital dönüşüme ayak uyduramayan firmaların piyasadan silindiğini belirten Singh, jeopolitik riskler, ihracat bağımlılığı ve kırılgan tedarik zincirlerinin tabloyu daha da ağırlaştırdığını kaydetti. 2025 sonlarına doğru kısmi bir toparlanma beklentisi olduğunu da ekledi.

TÜRKİYE'DE İLK 5 AYDA 2 BİN 235 KONKORDATA

Küresel tabloya paralel şekilde Türkiye’de de konkordato ilanlarında büyük artış yaşandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıklamasına göre, 2024 yılında toplam konkordato ilan eden firma sayısı 3.497’ye ulaştı. 2025’in yalnızca ilk beş ayında bu rakam 2.235 olarak kayda geçti.

Gürer, konkordato başvurularındaki artışı “ekonomik politikaların iflası” olarak yorumladı.

Bursa’da Yüzde 106’lık Artış: Tekstil ve Mobilya İlk Sırada

Konkordato başvurularında en dikkat çekici artış Bursa’da yaşandı. Başvurular geçen yıla göre yüzde 106 arttı. Bireysel başvuruların yoğunluğu dikkat çekerken, tekstil, mobilya ve metal ürün imalatı gibi sektörler başı çekti.

Konkordato Takip Platformu verilerine göre en çok başvuru İstanbul’da (1.118), ardından Ankara (529) ve Kocaeli (206) geliyor. Balıkesir, Denizli ve İzmir gibi sanayi kentlerinde de yükseliş sürüyor.

Konkordato ilan eden firmalar arasında öne çıkanlar: Koç Gültekin Süt Ürünleri, Bahas Özel Sağlık Hizmetleri, Ena Otomasyon, Başarı Zeytincilik ve Komutan Pet Gıda gibi markalar.

DENİZLİ'DE SANAYİDE DURGUNLUK

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, kentte birçok büyük tekstil firmasının ya konkordato ilan ettiğini ya da üretimi durdurduğunu açıkladı. Organize sanayi bölgelerinde kapasitenin ciddi şekilde düştüğünü vurgulayan Öztürk, “Artık sadece sayılar değil, somut çöküşlerle karşı karşıyayız” dedi.

DÜŞÜK KUR ISRARAI SANAYİYİ BOĞUYOR

Öztürk ayrıca, hükümetin düşük kur ve yüksek faiz politikalarının ihracatçı sanayiciyi çıkmaza soktuğunu belirtti. “Döviz baskısı devam ederken, ithalata bağımlı üretim yapan sanayici iflasın eşiğine geldi. Finansmana erişim yok, enerji maliyetleri yüksek. Bu plansızlık sanayi omurgasını çökertiyor” sözleriyle tabloyu özetledi.