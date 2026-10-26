İstanbul'da faaliyet gösteren İdeal Ecza Deposu ile 20 yıllık geçmişe sahip ÜSO Su Armatürleri hakkında mahkemeler tarafından birer gün arayla iflas kararı verildi. Konkordato başvuruları reddedilen iki şirketin ticari faaliyetleri resmen tasfiye sürecine girdi. MAHKEMELER KONKORDATO TALEPLERİNİ NEDEN REDDETTİ? Mali darboğaza girerek borçlarını yapılandırmak isteyen firmaların ticaret mahkemelerine sunduğu konkordato projeleri yeterli bulunmadı. Mahkeme heyetleri, şirketlerin mali tablolarını ve borç ödeme kabiliyetlerini inceledikten sonra koruma tedbirlerini kaldırarak iflas hükmünü kurdu. İDEAL ECZA DEPOSU İÇİN ALINAN KARARIN DETAYLARI İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi, sağlık sektöründe dağıtım faaliyeti yürüten İdeal Ecza Deposu'nun dosyasını karara bağladı. Mahkeme, şirketin sunduğu konkordato talebini reddederek 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla firmanın iflasına hükmetti. 20 YILLIK ÜRETİCİ ÜSO SU ARMATÜRLERİ İFLASTAN KURTULABİLDİ Mİ? Sıhhi tesisat ve armatür sektöründe yaklaşık 20 yıldır üretim yapan ÜSO Su Armatürleri, mali sıkıntıları aşamayarak iflas sürecine girdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete tanınan yasal sürenin ardından konkordato başvurusunu onaylamadı ve 22 Ekim 2026 tarihinde firmanın iflasına karar verdi. Farklı sektörlerdeki iki şirketin konkordato korumasından çıkarılmasıyla birlikte alacaklılara yönelik yasal koruma kalkanı kalktı. İcra ve İflas Müdürlükleri koordinasyonunda şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve tasfiye masasının kurulması için yasal prosedür işletilecek.

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