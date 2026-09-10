Pizza sektöründe son iki yılda artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları yüzlerce restoranın kapanmasına yol açtı. Pizza Hut ve Papa John’s gibi devlerin küçülme kararlarının ardından, 49 yıllık geçmişe sahip ünlü pizza ve oyun zinciri Chuck E. Cheese de küçülme kervanına katıldı.

DEV ZİNCİRLER PEŞ PEŞE KARARLAR ALIYOR

Sektördeki daralma dev markaların bilanço raporlarına doğrudan yansıdı:

Pizza Hut: Ana şirket Yum Brands, "Hut Forward" planı dahilinde 2026'nın ilk yarısında düşük performans gösteren 250 restoranı kapatacağını duyurdu.

Papa John’s: Şirket, 2026 yılı sonuna kadar verimsiz 200 şubesini tamamen kapatacağını bildirdi.

49 YILLIK PİZZA DEVİ SESSİZ SEDASIZ ŞUBELERİNİ KAPATIYOR

1977 yılında Kaliforniya'da kurulan ve ailelerin vazgeçilmezi haline gelen Chuck E. Cheese'in ana şirketi CEC Entertainment Concepts LP, ekonomik ömrünü tamamlayan lokasyonların kira sözleşmelerini yenilemiyor.

Şirket, 2026 yılı başından bu yana Ohio (Toledo), Nebraska (Omaha), Kansas (Topeka ve Olathe), Teksas (Abilene) ve Maryland (Salisbury) olmak üzere en az 6 kritik şubesini kalıcı olarak kapattı.

Şirketten Duygusal Veda:

"On yıllar boyunca kapılarımızdan içeri giren her aileye ve misafirimize derinden minnettarız. Bu haberin birçok kişiyi üzeceğini biliyoruz, ancak bu veda temelli olmayabilir."

"MALİ SIKINTI DEĞİL, STRATEJİK DEĞİŞİKLİK"

Şirket yetkilileri kapatma kararlarının bir batış işareti olmadığını vurguluyor. CEC Kıdemli Direktörü Alejandra Brady, ABD genelinde 45 eyalete yayılan restoran ağını optimize ettiklerini ifade ederken; Sözcü Allison Chouinard ise "Kira sözleşmeleri sona erdikçe ve pazar şartları değiştikçe gayrimenkul stratejimizi güncelliyoruz" açıklamasında bulundu.

İFLASTAN KIL PAYI KURTULMUŞTU

Mart 2020'de salgın nedeniyle kepenk kapatan ve Haziran 2020'de borçları nedeniyle iflas koruma (Chapter 11) başvurusunda bulunan zincir, 350 milyon dolarlık yatırımla borçlarını yapılandırarak ayakta kalmayı başarmıştı.

İflastan kıl payı kurtulan şirket, bu yıl çocukluğunda Chuck E. Cheese ile büyüyen 20-40 yaş arası kitleyi hedefleyen yetişkin odaklı "Chuck’s Arcade" adlı yeni konseptini devreye sokarak pazarda tutunmayı hedefliyor.