Akıllara durgunluk veren olay öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Erdem, iftar için hazırlık yaparken bıçakla horozu kesmeye çalışırken yanlışlıkla bacağından yaralandı. Kan kaybı yaşayan Erdem, komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak, aşırı kan kaybı nedeniyle hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti.
Bir ay önce umreden döndüğü öğrenilen Erdem'in, böbrek yetmezliği olan torununa böbreğini vermek için gerekli işlemleri yaptığı ve nakil için sıra beklediği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.