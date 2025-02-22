Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, Ramazan kumanyalarının fiyatlarını açıkladı. Buna göre, kumanyalar 3 bin 500-4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Kumanyalar, bir ay boyunca tüketilebilecek temel gıda ürünlerini içerecek. Un, yağ, makarna ve pirinç gibi ürünler, Ramazan boyunca evlere ulaşacak bu paketlerde yer alacak.

İFTAR MENÜLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

İftar menülerine ilişkin de önemli bilgiler verildi. Normalde 150-200 lira arasında olan 4 çeşit yemek, iftariyelikler ile birlikte bu Ramazan'da 380-420 lira arasında bir fiyata satılacak. Paket servisi ile sunulan menülerin fiyatları ise 550-600 liraya kadar yükselebilecek.

ÇADIR VE BAHÇELERDE SUNULACAK İFTAR YEMEKLERİNİN FİYATLARI

Ramazan ayının hareketli günlerinde, iftar çadırlarında veya bahçelerde masaya servis edilen yemeklerin fiyatları ise daha yüksek olacak. Bu yemeklerin fiyatları 650-1000 lira arasında değişecek. Menüde, çorba, etli yemek, pilav, tatlı, yerli içecek ve iftariyelikler yer alacak.

RAZAMAN'DA HAZIR YEMEK TALEBİ ARTACAK

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle öğle yemeği saatlerinde yaşanan yoğunluğun, iftar vaktine kayması bekleniyor. Hazır yemek sektörü de bu dönemde yoğun bir talep alacak. Sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden de destek beklediklerini dile getirdi.