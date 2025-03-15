Sultangazi'de iftar saatlerinde cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yere düşen bir kişiyi üç kişi darbetti.

Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan bir kişi ambulansa konulduğu sırada ekiplere güçlük çıkardı.

Kavgaya karışan 3 kişiyi kelepçeleyerek polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.