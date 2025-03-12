Mecidiyeköy'de 11 Mart günü saat 17.30 sıralarında, İBB tarafından kurulan iftar otobüsünün önünde sıraya giren vatandaşlar arasında iki kişi, iddiaya göre sıralarını beklemeden öne geçmek istedi. Sıradaki diğer vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.
Tartışma kavgaya dönüşünce, otobüsün yakınında bulunan sivil zabıta ekibi olaya müdahale etti. Zabıtalar, sırasını beklemek isteyen 2 kişiye tekme ve yumrukla müdahale ettikten sonra, arbede sırasında biber gazı kullandı. Olayın ardından kavgaya karışan kişiler, emniyete götürülerek ifadeleri alındı ve serbest bırakıldı.
Kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.