Ali MACİT

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin tutuklanmasının protesto edildiği demokratik eylemlerde binlerce öğrenci gözaltına alındı. Onlardan biri Trakya Üniversitesi öğrencisi Ali Macit’ti. Ailesi, jet hızıyla tutuklanan Macit’ten saatlerce haber alamadı.

HAKARET YOK

23 yaşındaki üniversitelinin Silivri Cezaevi’ne konduğu ortaya çıktı. Ali Macit, avukatı Kerim Bahadır Şeker aracılığıyla ailesine şu mesajı gönderdi: “İyiyim, hiçbir şeyim yok. Yerim bulunamamış. Aynı yerdeyim. Salı görüşürüz. T2 C1’deyim.” Avukat Şeker, müvekkilinin gözaltı ve tutuklanma sürecini SÖZCÜ’ye anlattı:

“22 Mart’ta gözaltına alındı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması da var ancak bu mümkün değil. Gözaltında bile oruçlu olan, orucunu tutuklama kararıyla birlikte açan Ali Macit, “Dini inancım gereği küfür etmemin mümkünatı yok. Bu orucumu bozan bir şey” diye ifade verdi. Bunu savunmamızda belirttik. Hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde tutuklama kararı verildi.”

Ali Macit’in haberini Ali Macit yaptı

Ali Macit, Saraçhane’ye giderken Çevik Kuvvet’in ‘dur’ ihtarından sonra ellerini kaldırıp bekledi. Ancak ‘polise mukavemet’ ile ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet’ten tutuklandı. Aynı isimde olan muhabirimiz Ali Macit haberi yaptı.