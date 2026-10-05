Libya’da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen havacılık kazasının ardından yürütülen adli süreçte kritik bir gelişme yaşandı. Misrata Havalimanı’na sert iniş yaptıktan sonra kontrolden çıkarak pist dışına sürüklenen Türk tescilli özel jetin süvarileri, gözaltı sürecinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.



Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait olan özel jetin kaza kırıma uğramasının ardından yasal prosedürlerin hızla tamamlanmasın bekleyen pilotlar, mahkeme kararıyla birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı.

ALKOL SUÇLAMASI HAKİMDEN DÖNDÜ

Airporthaber'in aktardığına göre, soruşturma sürecinde savcılık makamı, pilotların alkollü olduğunu öne sürerek adli işlem başlatmıştı. Ancak mahkeme aşamasında dosyadaki detaylar dikkat çekti. Yapılan testlerde tespit edildiği iddia edilen 0,008 promillik sembolik değer, savcılık tarafından iddiaya dayanak gösterilse de hakim bu suçlamayı hukuken geçerli bulmadı.

Tahliye kararının resmi gerekçesi ve ölçüm süreçlerine dair belgeler henüz açıklanmazken, olayın hemen ardından yaşanan test krizleri de tekrar gündeme geldi. Pilotların kaza sonrası özel bir hastanede yaptırdığı tahlillerin yerel makamlarca kabul edilmediği, buna karşın yetkili bir devlet hastanesine de sevk edilmedikleri öğrenilmişti.

KAZANIN NEDENİ İÇİN İNCELEME SONUCU BEKLENECEK

Kaza sonrası şans eseri sağ kurtulan ekip, yaklaşık 15 gün boyunca Libya’daki bir otelde gözetim altında tutuldu. Süreç içerisinde uçağın kabin memuru daha önce serbest bırakılarak ülkeye gönderilmişti. İddialara göre soruşturmayı yürüten savcı, kabin görevlisinin uçuş kontrolünde rolü olmadığını belirterek takipsizlik kararı vermişti.

Sert inişin ardından alev alarak kullanılamaz hale gelen uçaktan sağ salim kurtulan mürettebatın serbest kalması, olayın adli boyutunu büyük oranda kapatmış durumda. Ancak kazaya neyin sebep olduğu sorusu henüz yanıt bulmadı. Olayın olumsuz hava koşulları mı, yoksa teknik bir arıza nedeniyle mi yaşandığı, havacılık uzmanlarının hazırlayacağı kapsamlı kaza kırım raporunun ardından netlik kazanacak.