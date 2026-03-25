IĞDIR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/75 Esas

KARAR NO : 2024/687

C.SAV.ESAS NO : 2017/27

SANIK : AZAMAT HASANOV, ZAKİR ve ŞAHBUZ oğlu, 1989 NAHCİVAN doğumlu,

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 11/09/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/2.h.2

VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 1 AY HAPİS

KARAR TARİHİ : 17/12/2024

Henüz kesinleşmemiş bulunan ve istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar özeti yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanığın Türkiye de tebligata yarar adresinin bulunmaması. Mahkeme ilamının tebliği için Azerbaycan yetkili adli makamına yazılan istinabe yazısına da cevaben Hasanov Azamat Zakir oğlu Kolani köyünde kayıtlı olsa da uzun zamandır orada yaşamadığının belirtilmesi nedeniyle tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden (gerekçeli karar) tebliği yapılamadığından,7201 sayılı tebligat kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetininRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tebliğinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren CMK'nun 273. Maddesi uyarınca2 haftalık süre içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvuracağı ilanen tebliğ olunur. 12.03.2026

