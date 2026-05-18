IĞDIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

IĞDIR

IĞDIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas no: 2024/260

İLAN

Mahkememizin 2024/260 Esas sayılı dosyasında Süleyman ve Hacite'den olma, 15/12/1940 doğumlu davalı Tamam Akman (TC NO:67348270052)'a dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporu davalıya tebliğ edilmesi gerektiğinden; tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresineulaşılamadığı vetebliğ yerine geçmek üzere 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,HMK'nın 317/2maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip zapı, tevzi formu, bilirkişi raporu ve bilirkişi ek raporunakarşı iş bu ilanının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap verilmediği taktirde yokluğundayapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

