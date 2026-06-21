DEM Partili Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevlerinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Yeşil Iğdır'da yer alan habere göre, belediyenin başkan yardımcıları Nesim Yiğit, Nevzat Kesemen ve Seyran Ayhan görevlerinden alındı. Belediye tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görevden alınan isimlerin yerine kimin atanacağı da henüz duyurulmadı. YENİ GÖREVLERİ BELLİ OLDU Görevden alınan başkan yardımcılarına yeni görevler verildi. Nesim Yiğit Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevine atanırken, Nevzat Kesemen Belediye Gelir Müdürlüğü görevine getirildi.

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