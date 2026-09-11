Kaza, saat 15.30 sıralarında Iğdır’ın Aralık ilçesinde meydana geldi. Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri araç, devriye görevi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Kazada araçta bulunan askerlerden 1’i şehit olurken, 2 asker yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.