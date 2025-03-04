Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, husumetlilerinin bulunduğu otomobile düzenledikleri silahlı saldırıda 2 amca çocuğunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2 kardeş tutuklandı.

Olay, 2 Mart Pazar günü saat 10.00 sıralarında Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgye göre aralarında husumet bulunan Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan’ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı. Saldırıda, amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan hayatını kaybetti, Eyüphan Kalkan ise yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine köye sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı Eyüphan Kalkan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma, Şaban Baktemur’u yakalayıp gözaltına aldı. Devam eden çalışmada olaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Şaban Baktemur ile Coşkun Baktemur’un tutuklanmasına, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince karar verilirken, 1 ise kişi savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.