Iğdır'da bir evde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, dün gece Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binadan silah sesi geldiğine dair yapılan ihbar üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Binanın üçüncü katındaki daireye giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, söz konusu kişilerin silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik tespit çalışmalarında, hayatını kaybeden kişilerin Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ve Ali Mamak olduğu belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki adli incelemelerin tamamlanmasının ardından Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.