Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 9-0 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 7, 50, 67 ve 74. dakikalarda Gianni Bruno, 9 ve 71. dakikalarda Adrian Regattin, 31. dakikada Alim Öztürk ve 81. dakikada Antoine Conte kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Iğdır FK, 55 puana ulaşarak 7. sırada yer aldı ve son 2 haftaya play-off potasında girmeyi başardı. Yeni Malatyaspor ise -21 puan ile son sırada bulunuyor.