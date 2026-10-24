1'inci Lig’in 12'nci haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Iğdır FK puanını 26’ya yükseltti. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Burak Sami Şad, Çağrıcan Pazarcıklı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan- Hakan Bilgiç, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Ahmet Biler, Mulumba, Emirhan Ayhan (Dk. 46 Seck, Dk. 70 Yalın Dilek), Kerem Dönertaş (Dk. 77 Enes Çinemre), Lico (Dk. 70 Badji), Kehinde, Bruno (Dk. 81 Muhammed Gümüşkaya)
IĞDIR FK: Szumski - Hüseyin Karabey (DK. 76 Devran Şenyurt), Alim Öztürk, Alperen Selvi (Dk. 59 Afena-Gyan), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 59 Bacuna), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 59 Arda Öztürk), Arda Çolak (Dk 90+3 Serkan Asan)
GOLLER: Dk. 49 Bruno (Bandırmaspor), Dk. 66 Croiata, Dk. 84 Afena-Gyan (Iğdır FK)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Bacuna (Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Emirhan Ayhan, Lico, Mulumba, Ahmet Biler (Bandırmaspor) - Serdar Gürler, Crociata (Iğdır FK)