Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, oyuncularının milli takımlardaki performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao Milli Takımı'nda forma giyen Iğdır FK'nın başarılı futbolcusu Juninho Bacuna, karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Bacuna'nın liderliği, kulüpte büyük gurur yaşattı.

Iğdır temsilcisinin milli gururu bununla sınırlı kalmadı. Bugün İspanya ile karşılaşan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da kaptanlık bandını bir başka Iğdır FK oyuncusu Ryan Mendes taktı.

Dünya futbolunun önemli ekiplerine karşı oynanan maçlarda iki farklı oyuncusunun milli takımlarına kaptanlık yapması, Iğdır FK yönetimi ve taraftarları tarafından sevinçle karşılandı.

Yeşil-beyazlı kulübün son dönemde gerçekleştirdiği transfer hamleleri ve oluşturduğu kadro yapısı, ulusal ve uluslararası futbol çevrelerinde takdir toplarken, Iğdır FK'nın yükselen marka değerine de katkı sağladı.