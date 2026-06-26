IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/637 Esas

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Davacı Servet Sancin İle Davalılar , Melek Çetinel, Selçuk Çetinel, Serap Michel, Sibel Arşimen arasında mahkememizde görülmekte olan Dava konusu Iğdır İli Merkez İlçesi Söğütlü Mahallesi 1499 ada 3 parsel sayılı taşınmazda bulunan taşınmazların Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı 235***120 T.C kimlik numaralı, Ya*** ve Mü****** kızı, 1949 doğumlu Melek Çetinel'in bilinen son ikametgah adresi olan Hallerstr. 20 Nürnberg 90419 9893 Nürnberg Almanya adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ve kendisine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 08/07/2026 günü saat: 11:10'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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