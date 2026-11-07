Iğdır'da 3 Kasım 2026'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İki şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'ndeki silahla yaralama olayının ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.
Emniyetin çalışması sonucu olaya karıştıkları değerlendirilen 7 şüpheli, olay günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanan 5'i, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.