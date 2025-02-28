Ramazan'ın ilk gününde, Türkiye’de oruç tutma süresi şehirler arasında yalnızca 2 dakikalık bir fark gösterecek. Iğdır, 12 saat 54 dakikalık oruç süresiyle en kısa oruç tutulan şehir olacak. İlk iftar burada saat 18.02’de açılacak.

Öte yandan, Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir’de oruç süresi 12 saat 56 dakika olacak ve bu iller, Türkiye’nin en uzun orucunu tutacak. Geçtiğimiz yıl oruç süreleri arasındaki fark 3 dakika iken, bu yıl bu fark 2 dakikaya düştü.

Son İftar Yine Iğdır’da Açılacak

Ramazan’ın son günü, yani 29 Mart’ta yine ilk iftar Iğdır’da açılacak. Saat 18.31’de iftar yapılacak şehirde, oruç süresi son gün uzayarak 14 saat 6 dakika olacak. Türkiye’de en uzun orucu ise Ankara, Zonguldak ve Düzce’de yaşayanlar 14 saat 12 dakika ile tutacak.

Dünyada En Uzun Oruç Nerede?

Türkiye’de süreler birbirine yakın olsa da, dünyada bazı şehirlerde oruç süresi oldukça farklılık gösteriyor. Örneğin, Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington, 14 saat 47 dakika ile dünyada en uzun orucun tutulacağı şehir olacak!

Öte yandan, Gabon’un başkenti Librevil’de 13 saat 23 dakika, Norveç’in Tromso şehrinde ise 13 saat 4 dakika oruç tutulacak.

Ramazan Heyecanı Başlıyor!

Mübarek Ramazan ayı, tüm dünyada milyonlarca Müslüman için sabır, dayanışma ve manevi huzurun ayı olarak büyük bir heyecanla karşılanıyor. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak, yarın ise oruç için ilk sahur yapılacak. Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kurulacak, dualar edilecek.