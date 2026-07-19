180 metre uzunluğa ve 25 metre genişliğe sahip olan mavi bayraklı plajda günün erken saatlerinden itibaren adım atacak yer kalmadı. Gün içinde plajı ziyaret edenlerin sayısı 3 bini aşarken, tesiste şezlong ve şemsiye bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Tatilcilerden bazıları Karadeniz'in serin sularında yüzerken, bazıları kumsalda güneşlenmeyi, bazıları ise ağaçlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti.

Deniz sporlarına ilgi duyan vatandaşlar ise kano ve SUP (stand up paddle) yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Yoğunluk sadece plajla sınırlı kalmadı; tesis otoparkının tamamen dolması nedeniyle plaja gelen sürücüler araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Yol boyunca uzanan park halindeki araç kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buldu.

'KARADENİZİN SERİN SULARI İYİ GELİYOR'

Adana'dan Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı şantiyesinde çalışan 34 yaşındaki Burhan Biliktü, yoğun iş temposunun ardından pazar iznini değerlendirmek için arkadaşlarıyla plaja geldiğini belirtti. Biliktü, "Buraya pazar izninde denize girmeye geldik. İş temposundan sonra oldukça iyi geldi. Ben Karadeniz’i daha çok seviyorum; Akdeniz'e göre biraz daha soğuk ama insana zindelik veriyor. Burası gerçekten çok kalabalık. Biraz daha sakin olmasını isterdim ama güzel bir yer olduğu için herkes burayı tercih etmiş. Arkadaşlarımla beraber güzel zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAFTA İÇİ BİLE HAFTA SONU GİBİ'

Kapuz Plajı Tesis Amiri Ahmet Yazıcı da yaz sezonunun tam anlamıyla açılmasıyla birlikte ziyaretçi rekorları kırıldığını vurguladı. Vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Yazıcı, şu açıklamayı yaptı:

"Biz artık hafta içi günlerde bile hafta sonu gibi yoğunluk yaşıyoruz. Hafta sonları ortalama 2-3 bin kişiyi ağırlıyoruz, şu an olduğu gibi bazen 3 bin sınırını da aşıyoruz. Plajda devamlı bir devridaim söz konusu ancak tesisten çıkanlardan çok yeni giriş yapanlar oluyor. Bu yüzden zaman zaman yer bulma sorunu yaşansa da misafirlerimizi mağdur etmemek adına ekibimizle sahadayız. Tesisimizde profesyonel cankurtaran hizmetimiz eksiksiz olarak veriliyor. İnsanların yeme içme ve dinlenme ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmesi için çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı standartlarında su ölçümlerimiz nizami olarak yapılıyor ve şu an deniz suyu kalitesi son derece iyi durumda. Koy yapısında olduğumuz için suyu korumak adına her gece standart temizlik ve ilaçlama işlemlerimizi aksatmadan gerçekleştiriyoruz."