Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, önceki gün sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Bir mekandan çıkarken görüntülenen Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini söyledi. Sabah sete gideceğini belirten oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra mekandan ayrılmak için acele etti.

Kısa sürede verdiği kilolarla merak uyandıran Ulusoy'a zayıflama yöntemi de soruldu. Ünlü oyuncu, “Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı” yanıtını verdi.Son dönemde verdiği kilolarla görenleri şaşırtan Çağatay Ulusoy, merak edilen değişiminin sırrını paylaştı. Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülenen oyuncu, nasıl zayıfladığını tek cümleyle anlattı.