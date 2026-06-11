''30'DAN SONRA BİR DAHA YAŞ ALMADIM''

Paylaşımında hayatına dair samimi ifadeler kullanan Dermancıoğlu, yaşını da açıkça paylaşarak şu sözlere yer verdi:

"57 yaşındayım. Güneşe çıkmam, makarna yerim. Mutsuz olurum, bazen orada kalmayı severim. Aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım. Çok çalışırım, hep çalışırım. Mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam, hemen tüyerim. Sevmeyi, sevilmekten daha fazla severim. Yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım. Buna inandım, siz de inanın."