Muhteşem Yüzyıl, Kırgın Çiçekler, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 57 yaşındaki oyuncu yeni görüntüsünün yanı sıra son paylaşımda yaşıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Esra Dermancıoğlu'nun fit görünümü ve enerjik tavrı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
''30'DAN SONRA BİR DAHA YAŞ ALMADIM''
Paylaşımında hayatına dair samimi ifadeler kullanan Dermancıoğlu, yaşını da açıkça paylaşarak şu sözlere yer verdi:
"57 yaşındayım. Güneşe çıkmam, makarna yerim. Mutsuz olurum, bazen orada kalmayı severim. Aniden mutluluğa hızlı bir geçiş yaparım. Çok çalışırım, hep çalışırım. Mutsuz olduğum ortamda bir saniye durmam, hemen tüyerim. Sevmeyi, sevilmekten daha fazla severim. Yaşım 57 ama 30'dan sonra bir daha yaş almadım. Buna inandım, siz de inanın."
TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri özellikle yaş alma konusundaki yaklaşımına ve pozitif enerjisine dikkat çekti. Dolunay Soysert, Evrim Doğan, Melikşah Altunta ve Seda Sayan gibi ünlü isimler de Dermancıoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.