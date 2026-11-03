2027 yılında vergi, pasaport, harç ve cezalara uygulanması beklenen zam oranı netleşiyor. Yeniden değerleme oranına ilişkin hesaplamalarla birlikte yeni yılda vatandaşları bekleyen zamlı tarifeler de belli olmaya başladı. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek olan yeniden değerleme oranı, birçok ödeme kaleminde ciddi artışlara yol açabilir. Yüzde 27.89 gerçekleşmesi beklenen oran ile telefon kayıt harcı 69 bin 391 liraya, 10 yıllık pasaport harcı ise 17 bin 150 liraya yükselebilir. Trafik ihlallerine uygulanan para cezalarında da önemli artışlar hesaplanıyor. Buna göre, alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya, seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya çıkacak.

PASAPORT 17 BİN LİRA

10 yıllık pasaport harcının 17 bin 150 liraya ulaşması beklenirken yurt dışına çıkış harcının ise 1.250 liradan 1.599 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MTV’de büyük artış

Yeniden değerleme oranındaki artışla silindir hacmi 1300-1600 santimetreküp arasında olan sıfır bir aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı, 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya çıkabilecek.