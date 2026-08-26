Tütünün kalitesini ve aromasını bozmamak için makine kullanılmıyor; süreç tamamen el emeğiyle yürütülüyor.

Üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla dev iğneleri ellerine alarak tütün yapraklarını tek tek iplere adeta "dikiyor". Bölge ekonomisinin can damarı olan bu yöntem, tütünün eksiksiz kuruması için en kritik evre kabul ediliyor.

GÜNEŞTE KURUYUP ÇUVALLARLA YOLA ÇIKIYOR

İğneden geçirilerek iplere dizilen yapraklar, açık havada güneş altında kurumaya bırakılıyor. İğne oyası gibi tek tek işlenen ve ideal kuruluğa ulaşan tütünler, daha sonra özenle toplanıp çuvallara dolduruluyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünler, üreticinin aylardır verdiği emeğin karşılığı oluyor.