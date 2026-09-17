Skandal olay Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşandı... T.B. isimli şüpheli, annesinin de evde bulunduğu sırada gelinine yönelik tacizde bulundu. OLAYA ANNESİ ŞAHİT OLDU Olay sırasında T.B.’nin annesine yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği de iddialar arasında yer aldı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu da ileri sürüldü. MAHKEMECE TUTUKLANDI Gelinine yönelik taciz iddiasının ardından yapılan şikâyet üzerine polis ekipleri T.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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