Olay, 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri’de yaşandı. Baba C.Y. (39), oğlu R.Y.’nin (6) ranzadan düşerek hayatını kaybetmesi sonrası üvey annesi Fatma Y.’nin ve kızı B.Y.’nin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kayıtlarda, Fatma Y.’nin üvey kızı B.Y.’ye hakaret ettiği, eziyet uyguladığı ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. C.Y.’nin şikayeti üzerine Fatma Y. hakkında ‘Çocuğa karşı eziyet’ suçundan dava açıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Kayseri 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.’nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu.

Mahkeme, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, Fatma Y.’nin daha önceki mahkumiyeti, suçun ağırlığı ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulamadı.

İSTİNAF TALEBİ REDDEDİLDİ

Mağdur avukatı Mustafa Avşar, sanığın en üst sınırdan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. 1’inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık, delil veya işlem eksikliği bulunmadığını ve değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti. Avşar’ın istinaf talebi esastan reddedildi ve 5 yıl hapis cezası oy birliğiyle onandı.