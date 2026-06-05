Azak Denizi bünyesindeki Taganrog Körfezi'nde gece yarısı iki ticari kargo gemisine yönelik bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Natra ve Zircon isimli gemilerde 5 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 3 vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü gemilerin devlet mülkiyeti olmadığını fakat saldırı anında Rusya sınırındaki bu körfezde toplam 25 Azerbaycan vatandaşından oluşan bir mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Bakü yetkilileri yurt içi kurumlar ve diplomatik misyonlar ile ilgili ülkelerin makamlarının koordineli bir acil durum müdahalesi yürüttüğünü bildirdi.

Moskova Büyükelçiliği çalışanları yaralıları izlemek ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini ülkelerine geri getirmek üzere bölgeye sevk edildi.

Azerbaycan yönetimi saldırının sorumlusuna dair bir açıklama yapmazken Kremlin yanlısı İzvestiya gazetesi altı kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

UKRAYNA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus yetkililer Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesi sınırının 15 kilometre doğusunda yer alan Otradovsky köyündeki bir işletmenin hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken bir diğer kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise geniş çaplı bir hava operasyonu yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre Rus savunma sistemleri perşembe gecesi ile cuma sabahı arasında 9 Rus bölgesi ile ilhak edilen Kırım ve Azak Denizi semalarında toplam 123 Ukrayna insansız hava aracını imha etti.