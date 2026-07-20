Ukrayna ve Rusya, 20 Temmuz gecesi boyunca karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi. Rusya, başkent Kiev'de düzinelerece binayı vururken Ukrayna da Rusya'nın e-ticaret deposunu yeniden vurdu.

Ukrayna izleme kanalları ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, FP-1 tipi İHA'ların saldırısı sonucu Podolsk kentsel bölgesine bağlı Koledino köyünde bulunan, Wildberries şirketine ait en büyük lojistik merkezlerinden birinde yangın çıktı.

Bölge sakinleri saldırıyı doğrularken, paylaşılan videolarda Podolsk yakınlarında iki ayrı yangın görüldü. Yangının dumanları göğü kapladı.

Wildberries yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kargo deposunun zarar görmediği savunulurken, güvenlik gerekçesiyle tahliye işlemi yapıldığı ve tesisteki tüm çalışanların binadan organize şekilde ayrıldığı ifade edildi.

MOSKOVA VURULDU

Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Moskova bölgesine (Podmoskovye) yönelik geniş kapsamlı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Diğer yandan, Podolsk'un güneyindeki Lvovsky mikro bölgesinde bir petrol deposunun saldırıya uğradığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, pazar günü saat 20.30'dan pazartesi sabahı 05.00'e kadar Moskova yönüne doğru 400'den fazla İHA'nın hareket ettiğini açıkladı.

Görgü tanıklarının videolarını inceleyen Astra kanalının verilerine göre, Moskova bölgesinde toplam beş nokta vuruldu.

Domodedovo bölgesindeki "Yuzhnye Vrata" (Güney Kapıları) endüstri parkında yer alan ve 650 bin metrekareden fazla alana sahip büyük bir lojistik merkez de dron akını nedeniyle alev aldı.

KARŞILIĞI KİEV'DE HİSSEDİLDİ

Rusya ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlere yönelik geniş kapsamlı bir balistik füze saldırısı düzenledi.

En az altı kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan beş saatlik saldırı, Kiev genelinde yangınlara ve ciddi hasara neden oldu.

Ukraynalı yetkililer, Kiev'in yaklaşık 40 adet İskender-M ve hipersonik Zirkon füzesiyle hedef alındığını bildirdi.

Kent sakinleri, gece saat 01.30 ile sabah 06.30'da çalan sirenlerin ardından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

ENKAZ ALTINDA MAHSUR KALDILAR

Saldırılar nedeniyle Kiev'in tarihi merkezindeki binalar sarsılırken, Şevçenkivski bölgesinde üç katlı bir binada yangın çıktı.

Ekipler, enkaz altında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarırken bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Şehrin dört farklı bölgesinde daha ofisler, konutlar ve bir yurt binası hasar gördü. Patlama dalgasının etkisiyle zemin kat tavanı çöken Lukianivska metro istasyonu geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentte yedi kişinin yaralandığını açıklarken; askeri yetkililer saldırı genelinde 18 füze ile 125 İHA'dan 108'inin düşürüldüğünü duyurdu.