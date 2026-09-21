Tahran'ın gece gökyüzünde hareket eden aydınlatılmış bir cismi gösterdiği öne sürülen videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin ardından ışıkların bir İHA, uçak ya da başka bir hava aracından kaynaklanmış olabileceğine dair spekülasyonlar yapıldı.

Ancak ne kayıtların yeri ne de cismin kimliği bağımsız olarak doğrulanabildi. Paylaşılan videolarda karanlık gökyüzünde hareket eden birkaç ışık yer alırken, cismin büyüklüğünü, rakımını, mesafesini veya hızı belirlenemedi.

HALK AÇIKLAMA BEKLİYOR

X platformundaki çeşitli hesaplar videoları 20 Eylül tarihinde dolaşıma sokarken, bazı kullanıcılar görüntülerin bir önceki gün Tahran üzerinde kaydedildiğini öne sürdü.

Paylaşımlardan biri, olay yerinin İran'ın başkentindeki Azadeğan bölgesinin yakınlarında gerçekleştiğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları ışıklar için bir İHA ve birden fazla İHA'nın oluşturduğu bir formasyon, uçak veya LED donanımlı uçurtma gibi çeşitli açıklamalar getirdi.

Tahran hükümetinin bu konuda açıklama yapmaması da spekülasyonları artırdı. Tahran halkı şimdii merakla resmi açıklama bekliyor.

BU İLK DEĞİL

Son videolar, 19 Eylül 1976 tarihinde Tahran üzerinde belgelenen bir hava olayının 50. yıl dönümüne yakın bir zamanda dolaşıma girmeye başladı.

En son paylaşılan görüntüler ile bu geçmiş olay arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gizliliği kaldırılmış arşivinde, 1976'daki olayla ilgili bir Genelkurmay Başkanlığı raporu, Savunma İstihbarat Ajansı özeti ve ABD savunma ataşesinin raporu yer alıyor.

Bu kayıtlarda parlak bir cismin bildirildiğini ve inceleme yapmak üzere İran F-4 savaş uçaklarının görevlendirildiğini yazıldı.

Belgelerin varlığı 1976 olayının yeniden ilgi görmesini sağlasa da, en son videolarda gösterilen cisim hakkında hiçbir kanıt sunmuyor.