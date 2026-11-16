Baltık ülkesi Estonya, hafta sonu bir insansız hava aracı üreticisine düzenlene sabotaj eylemenin ardından 1 Aralık tarihinden itibaren Rusya ile olan tüm sınır kapılarını kapatacağını açıkladı.

Estonyalı yetkililer, söz konusu saldırının Rusya'nın GRU askeri istihbarat servisi tarafından emredildiğini bildirdi.

Uzun menzilli saldırı ve keşif İHA'ları üreten savunma şirketi Threod Systems'a cumartesi sabahı düzenlenen saldırı girişimi sırasında 8 kişi gözaltına alındı.

Şirketin özel güvenlik ekibinin olaya müdahale etmesinin ardından herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediği bildirildi.

Estonya iç güvenlik servisi Kapo, pazar günü yaptığı açıklamada saldırının "patlamaya yol açmak ve binayı ateşe vermek amacıyla" gerçekleştirildiğini belirtti.

Estonya kamu yayıncısı ERR, yetkililerin gözaltına alınan kişilerden 5'inin tutuklu kalması için mahkemeden kararı beklendiğini vurguladı.

RUSYA'YA SERT ÇIKTILAR

Estonya Başbakanı Kristen Michal, sınırların kapatılması kararının yeni saldırı riskini azaltmak ve "Estonya'nın savunma sanayisine ve savunma kabiliyetlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna dair net bir mesaj vermek" için gerekli olduğunu söyledi.

Saldırıları Estonya'nın Ukrayna'ya devam eden desteğiyle ilişkilendiren Michal, "Rusya'nın amacı bizi korkutmak, tereddüte düşürmek ve Ukrayna'ya olan desteğimizi zayıflatmak. Estonya'nın yanıtı ise bunun tam tersidir. Güvenliğimizi güçlendireceğiz, işletmeler ve müttefiklerimizle çok daha yakın çalışacağız, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da bu sözlere arka çıkara şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Estonya'ya yönelik düşmanca eylemlerin sonuçları olacağını anlamalıdır. Halkımızı korkutmak, istikrarsızlaştırma veya güvenliğimizi baltalama girişimleri yanıtsız kalmayacaktır"

Kuzeyde Narva, güneyde ise Koidula ve Luhamaa olmak üzere Rusya ile üç sınır kapısı işleten Estonya'da yetkililer, kapatma kararının ne kadar süreceğini belirtmedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN 2. ŞİRKET

Bu olay, ağustos ayında Milrem Robotics şirketine düzenlenen kundaklama girişiminin ardından bir Estonya savunma şirketine yönelik ikinci saldırı girişimi oldu. Estonya, iki olaydan da Rusya'yı sorumlu tuttu.

Kapo, eylül ayında yaptığı açıklamada söz konusu olayın "Rus özel servisleri adına gerçekleştirilen önceden planlanmış bir saldırı" olduğundan emin olduğunu belirtmişti.

Kurum ayrıca bu durumun, özellikle Ukrayna ile bağlantılı savunma ve İHA şirketlerini hedef alan Rus saldırılarıyla örtüştüğünü kaydetmişti.

Estonya o dönemde saldırı nedeniyle Rusya'nın maslahatgüzarını çağırmış, Kremlin ise Rusya ile herhangi bir bağlantı olduğu iddiasını reddederek bunu "gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan" ve "temelsiz" bir suçlama olarak nitelendirmişti.

Çok sayıda Avrupa istihbarat servisi ise savunma şirketlerine yönelik olası saldırılar ve Rusya'nın çevrimiçi mesajlaşma platformları üzerinden AB ve NATO ülkelerindeki vatandaşları sabotaj eylemleri gerçekleştirmek üzere bünyesine katmaya yönelik artan girişimleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

RUSYA AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise devlet haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, "Gerçek planları sınırların kapatılmasıysa, daha önceki saldırgan Russofobik davranışlarıyla uyumlu olur" dedi.