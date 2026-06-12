Güney Kore'de mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ü, Aralık 2024'teki başarısız olan darbe teşebbüsüne azırlamak amacıyla Kuzey Kore semalarında askeri insansız hava aracı (İHA) operasyonu düzenlettiği gerekçesiyle cuma günü 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, görevden alınan muhafazakar lider Yoon'un "düşmana yardım etme" ve "görevini kötüye kullanma" suçlarından suçlu bulunduğu belirtildi.

Mahkeme kararına göre Yoon, Ekim 2024'te Pyongyang üzerinde gerçekleştirilen İHA ihlalini en başından itibaren planlayıp bu sürece iştirak etti.

Bir dönem Güney Kore'nin en üst düzey savcısı olarak görev yapan Yoon'un daha önce verdiği sıkıyönetim kararı, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisini son on yılların en derin siyasi krizine sürüklemişti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İHA ihlaliyle ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savunan Yoon Suk Yeol'ün avukatları ise müvekkillerinin söz konusu operasyon için bir talimat vermediğini veya sonradan onaylamadığını iddia etti.

Savunma tarafı, bu operasyonun sıkıyönetim ilanıyla bir bağı bulunmadığını, aksine Kuzey Kore'nin aylardır sınır ötesinden gönderdiği çöp dolu balonlara yönelik bir karşılık olduğunu öne sürdü.

Savcılık makamı, eski cumhurbaşkanı hakkındaki bu davada geçtiğimiz nisan ayında 30 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.ı

Güney Kore'deki bir mahkeme, şubat ayında Yoon'u sıkıyönetim girişimiyle bağlantılı olarak "isyan çıkarmaya liderlik etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.