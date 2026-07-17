Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin yanı sıra ihale ve reklam dağıtımı tartışmalarıyla öne çıktı. CHP Grup Başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya'nın belediyenin reklam ve ilan politikası ile ihale süreçlerine yönelik eleştirileri üzerine mecliste tansiyon yükseldi.

İHALE VE REKLAM DAĞITIMI TARTIŞMASI

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya, yerel basına verilen reklam ve ilanların hangi ölçütlere göre dağıtıldığını sorguladı. Küçükkaya, belediye ihalelerinin sürekli aynı kişi ve şirketlere verildiğini öne sürerek uygulamanın şeffaflığına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bu açıklamaların ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise iddialara sert yanıt verdi. Büyükakın, eleştirilerin somut delillerle desteklenmesi gerektiğini belirterek, iddiaların gerçek olduğuna inanılıyorsa yargıya taşınması çağrısında bulundu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN" ÇAĞRISI

Büyükakın, CHP'nin iddialarına ilişkin, "İhaleler hakkındaki iddialarınızda samimiyseniz suç duyurusunda bulunun. Kendi belediyeleriniz kimlere verip kimlere vermediğini önce açıklayın. Gidin suç duyurusunda bulunun, biz de hesabını verelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iddiaların kişisel itibarlarını hedef aldığını savunan Büyükakın, "Kimsenin bizim şerefimizle oynama hakkı yok. Herkes haddini bilsin" diyerek tepkisini sürdürdü.

MECLİSTE SÖZ TARTIŞMASI YAŞANDI

Tartışma, CHP Grup Başkanvekili Küçükkaya'nın yeniden söz talep etmesiyle devam etti. Büyükakın, söz talebini kabul etmeyerek bunun daha önce CHP grubunun meclis başkanvekiline yönelik tutumuna karşılık olduğunu ifade etti. Karşılıklı açıklamaların ardından mecliste tansiyon bir süre daha yüksek seyretti.

Toplantıda ayrıca öğrenci servis ücretlerine yüzde 35 zam yapılması kabul edilirken, Doğu Kışla Pazar Alanı'nın üst katındaki otoparkın Akçapark Otopark Hizmetleri A.Ş.'ye devri de meclisten geçti.