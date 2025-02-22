6 Şubat depremlerinin ardından iktidara yakın firmalar adeta ihya oldu. TOKİ’nin konut ihaleleri AKP’ye yakın isme gitti. Malatya Battalgazi’deki 2 ayrı ihale de tanıdık şirketin oldu. Biri 3 milyar 245 milyon TL, diğeri ise 1 milyar 748 milyon TL olan iki ihaleyi de Kuzu İnşaat kazandı.

ERDOĞAN’A DESTEK OLMUŞTU

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor. Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklamış, Siirt’te yaptırdığı iki okula da Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran ve babası Cemal Gülbaran’ın isimlerini vermişti.

Şirket mart 2024’te Malatya’da 4 milyar 111 milyon TL’lik konut ihalesi almıştı.

Kanal İstanbul güzergahındaki konut ve ticaret alanı ihalesini de Kuzu Grubu 3 milyar 334 milyon TL bedelle kazandı.

Şirket Hatay’da da 4 milyar 652 milyon TL’lik konut ihalesi aldı. Adıyaman İndere Deprem konutlarını da 4 milyar 496 milyon TL bedelle şirket yapıyor. Beykoz şehir hastanesi ihalesi de 4 milyar 185 milyon TL bedelle Kuzu’nun oldu. Grup 6 Şubat depremlerinden bu yana 26 milyar TL’lik ihale kazandı.