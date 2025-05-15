İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklu yargılanırken, kamuoyunda infial yaratan olaya ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



'İMAMOĞLU İLE TEMAS KURMAYA ÇALIŞTILAR'



Onlar TV yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Timur Soykan, kamuoyunda aldıkları ihaleler ile bilinen 5 şirketten bazılarının, 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını düşündüklerini ve bu nedenle İmamoğlu ile çeşitli temaslar kurmaya çalıştıklarını belirtti.



Soykan, yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, İmamoğlu ile kurulmaya çalışılan temasların tespit edildiğine dikkat çekerken, iktidar tarafından söz konusu girişimlerin 'ihanet' olarak kabul edildiğini söyledi.



Soykan, ihale rekortmeni beş şirket içerisinde yer alan ve 100'ün üzerinde iştiraki ile Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri durumundaki holdingin, piyasa değerinin oldukça altında kalan 1 milyar 300 milyon liralık bir bedel ile satılması için anlaşmaya varıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



BİRİ SATIŞ İÇİN EL SIKIŞTI, ÖTEKİ AN MESELESİ

"Devletin ballı ihalelerini alan beş şirketin en büyüklerinden bir tanesi, Ekrem İmamoğlu ile görüştükleri için mecburen satılıyor. 1 milyar 300 milyon dolar değer biçiliyor şirkete ancak şirketin almış olduğu ihalelere ve şu anki durumuna baktığınız zaman çok daha büyük bir ederi var.

Bu 1,3 milyar doları aldığı için şirket mutlu. Yani diyorlar ki, 'Evet bizim şirketimizin değeri çok daha fazla ama bunu kurtardığımız için şükür' diye düşünüyorlar çünkü tek bir operasyonla bütün ellerindekilerin gidebileceği kendilerine iletilmiş.



KELEPİR FİYATA DEVREDİLECEKLER

Holding bünyesinde 100'ü aşkın şirket var. Bu şirketlerin bir kısmı yurt içinde, bir kısmı yurt dışında. Artık ihale alamıyorlar çünkü satış süreci hızlandı ve devirler başlamış durumda. Alan kişi de yine iktidara çok yakın, çok adı bilindik bir şirketin Gaziantepli bir ortağı. Burada şirketin satın alınması için paranın yine bir havuz biçiminde toplandığı söyleniyor. Çünkü 1 milyar 300 milyon dolar her şeye rağmen çok büyük bir para, şirketin ederi çok daha fazla olsa bile.

Çok güvendiğim kaynaklarım, işin burada bitmediğini ve bu beşli içerisinde adını çok fazla duyduğumuz, bildiğimiz ve Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir diğeri için de aynı sürecin işlediğini söylüyor. Bu satışa gerekçe olarak da şirket sahiplerinin Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerinin tespit edildiği öne sürülmekte.



Rejim bazı zenginlerini tasfiye edecek ve onların yerine devlet ihaleleri yeni gelenlere devredilecek. Söz konusu beşli içerisinde yer alan iki şirket, doğrudan operasyon ihtimalinden korkuyor. Hatta satış süreçlerine rağmen hala bu ihtimalden tamamen kurtulduklarını düşünmüyorlar.











