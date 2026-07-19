İhale, kamu ihalelerinden milyarlarca liralık pay alan iktidara yakın şirketlerden Haldız İnşaat’a 461 milyon lira bedelle verildi.

BABA-OĞUL AKP’Lİ

Belediye, 3 Haziran’da ‘Derince İlçesi 120 Yataklı Sağlık Hizmet Tesisi Yapım İşi’ ihalesini yaptı. Yaklaşık maliyeti 509 milyon 965 bin 21 lira 61 kuruş olarak hesaplanan ihaleye üç firma teklif sundu. Yaklaşık 270 gün sürecek yapım işi, 461 milyon lira bedelle Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret AŞ’ye verildi. 1979’da kurulan şirketin sahibi Macit Haldız, AKP Kocaeli’nin kurucu il yönetiminde görev almıştı.

Haldız’ın oğlu Veli Haldız ise AKP Kocaeli’de il yöneticisi. Şirket, son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket, TOKİ’nin Kocaeli’de inşa edeceği 564 konut ve 16 dükkan projesinin ihalesini 1 milyar 394 milyon lira bedelle üstlenmişti. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mart 2022’deki Sağlıkkent Konutları yapım ihalesini de 207.5 milyon lira bedelle kazanmıştı.

Milyarlar aldı vergi ödemedi

Haldız İnşaat, TOKİ’nin Kocaeli Körfez Yarımca’da hayata geçirdiği 10 blok konut ve 24 dükkan yapım ihalesini de Ağustos 2021’de 259 milyon lira bedelle aldı. Kamudan yaklaşık 3.5 milyar liralık ihale alan şirketin, Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kâr beyan etmediği ve bu nedenle vergi ödemediği ortaya çıkmıştı.