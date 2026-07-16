Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediyeye ait bir kafenin kiralanmasına ilişkin ihale yargıya taşındı. İhaleye katılmak isteyen Savaş Sarıbulak, tüm belgelerini eksiksiz teslim ettiğini ancak belediye personelinin vermesi gereken bir evrakın kendisine verilmemesi nedeniyle "eksik evrak" gerekçesiyle ihale salonundan çıkarıldığını öne sürdü. Sarıbulak, ihale işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Çanakkale İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

"EKSİKLİK İDAREDEN KAYNAKLANDI"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Gökçeada Belediyesi'nin 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği taşınmaz kiralama ihalesine katılmak için ihale şartnamesinde istenen tüm belgelerin hazırlandığı belirtildi. Ancak belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ile Satın Alma Biriminde görevli personelin verilmesi gereken bir belgeyi vermemesi nedeniyle başvuru dosyasında eksiklik oluştuğu savunuldu.

Davacı, bu eksikliğin kendi kusurundan değil tamamen idarenin işleminden kaynaklandığını belirterek, buna rağmen ihale komisyonunca ihaleye alınmadığını ifade etti.

"İTİRAZLAR TUTANAĞA GEÇİRİLMEDİ"

Dava dilekçesinde, ihale sırasında komisyona sözlü itirazda bulunulduğu, ihale salonundaki kamera kayıtlarına da yansıdığı öne sürülen bu itirazların tüm taleplere rağmen tutanağa geçirilmediği iddia edildi.

Davacı, itirazların resmi kayda alınmamasının hem ihale sürecinin şeffaflığına hem de hukuka uygun işlem yapma yükümlülüğüne aykırı olduğunu savundu.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Mahkemeden, ihale salonu ile belediye hizmet binasındaki kamera kayıtlarının muhafaza altına alınması, ihale işlem dosyası ile komisyon tutanaklarının eksiksiz şekilde mahkemeye gönderilmesi ve ihale konusu taşınmazın dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü kişilere teslim edilmemesi talep edildi. Davacı ayrıca, dava sonuçlanmadan taşınmazın işletmeye açılması halinde telafisi güç zararlar doğacağını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi.

TUTANAKLARDA FARKLI DEĞERLENDİRME

İhale komisyonu tutanağında ise Savaş Sarıbulak'ın, ihale şartnamesinde istenen "İhaleye Katılım Başvuru Dilekçesi"ni kapalı zarf içinde sunmadığı gerekçesiyle başvuru dosyasının eksik kabul edildiği ve bu nedenle ihaleye katılmasına izin verilmediği belirtildi.

Komisyon, ihalenin diğer iki katılımcı arasında devam ettiğini, yapılan artırmanın ardından taşınmazın yıllık 395 bin TLbedelle Recep Özel üzerinde bırakıldığını kayda geçirdi.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Dava dosyasında ihale işlem dosyası, şartname, kamera kayıtları, komisyon tutanakları, belediye iç yazışmaları ve tanık beyanları delil olarak gösterildi. Çanakkale İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması talebi ile ihale işleminin hukuka uygunluğuna ilişkin vereceği kararın, sürecin nasıl ilerleyeceğini belirlemesi bekleniyor.