Gaziantep’te AKP’li başkan Umut Yılmaz’ın yönettiği Şehitkamil Belediyesi’nin 133 araçlık kiralama ihalesinin Giray Turizm’e verilmesi tartışma yarattı. CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, aynı firmadan daha sonra pazarlık usulüyle de araç kiralandığını ve kira bedelleri arasında dikkat çekici farklar bulunduğunu öne sürdü.

"TEK GEÇERLİ TEKLİFLE 113 MİLYON LİRALIK İHALE"

Atar'ın aktardığına göre, açık ihale yöntemi uygulanmasına rağmen diğer firmaların yalnızca 1 TL tutarında geçici teminat yatırması nedeniyle teklifleri geçersiz sayıldı. Böylece yaklaşık 27 aylık ve 113 milyon 526 bin 900 lira bedelli araç kiralama ihalesi tek geçerli teklif sahibi olan Giray Turizm'e kaldı.

CHP'li meclis üyesi, bu durumun ihalede rekabeti ortadan kaldırdığını belirterek, araç başına aylık ortalama kira bedelinin 31 bin 614 lira olduğunu ifade etti.

AYNI FİRMAYA PAZARLIK USULÜYLE YENİ KİRALAMALAR

Atar, belediyenin iştirak şirketi Şekabel'in de aynı firmadan bu kez pazarlık ve doğrudan temin yöntemleriyle yeni araç kiraladığını belirtti. Buna göre 2025/642733 ihale kayıt numaralı pazarlık usulü kapsamında 10 araç 150 günlüğüne 2 milyon 658 bin liraya kiralandı. Aynı tarihte gerçekleştirilen 2025/625856 ihale kayıt numaralı başka bir pazarlık ihalesinde ise 2 araç için 150 günlük kiralama karşılığında 2 milyon 25 bin lira ödendi.

Atar, araç sayısı beş kat azalmasına rağmen toplam bedellerin birbirine çok yakın olmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, bir ihalede araç başına aylık kira bedelinin yaklaşık 53 bin lira, diğerinde ise 210 bin liraya ulaştığını söyledi.

2026'DA DA AYNI FİRMA TERCİH EDİLDİ

İddialara göre belediye, 18 Haziran 2026 tarihinde yine aynı firmadan bu kez 16 aracı beş aylığına 3 milyon 315 bin 425 liraya kiraladı. Yakıt ve şoför hizmeti bulunmamasına rağmen araç başına aylık kira bedelinin yaklaşık 41 bin 500 lira olduğu belirtilirken, bu rakamın hem piyasa koşulları hem de önceki kiralamalarla uyumsuz olduğu öne sürüldü.

"29 EKİM ETKİNLİĞİ İÇİN KASIM'DA ARAÇ KİRALANDI" İDDİASI

Atar'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ilişkin araç kiralama işlemi oldu. İddiaya göre, 29 Ekim etkinliklerinde kullanılacak araçlar için kiralama işlemi 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve bu iş için 161 bin 250 lira ödeme yapıldı.

BELEDİYEYE DÖRT SORU

CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, belediye yönetimine şu soruları yöneltti:

Açık ihale kapsamında kiralanabilecek araçlar neden daha sonra pazarlık usulüyle temin edildi? Bu ihtiyaç önceden öngörülemedi mi?

Aynı nitelikteki araçlar neden farklı ihalelerde birbirinden çok farklı bedellerle kiralandı?

Açık ihaleyi kazanan firmanın fiyat kırımı yapmamasına rağmen aynı firmanın tercih edilmesinin gerekçesi nedir?

29 Ekim etkinliği için araç kiralama işlemi neden etkinlikten günler sonra gerçekleştirildi? Bu işlem hangi hukuki gerekçeye dayandırılıyor?