Yurttaş ekonomik krizle boğuşup geçim savaşı verirken iktidar yandaşlara ihale dağıtmaya devam ediyor. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 28 Nisan’da gerçekleştirdiği milyonluk “açık spor tesisleri ikmal yapım işi” ihalesi, davetiye usulüyle yapıldı.

DÖRT FİRMAYLA SINIRLI İHALE

Yaklaşık maliyeti 255 milyon 112 bin 309 TL olarak açıklanan ihaleye yalnızca dört firma davet edildi. Söz konusu ihalede en uygun teklifin, 253 milyon 985 bin TL ile Öz-Res İnşaat – Erpor İnşaat ortaklığından geldiği ve ihalenin bu firmalara verildiği görüldü. Kamu ihalelerinde rekabeti sınırladığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen davetiye usulü, bu ihalede de tercih edildi. Yüksek maliyetli projeye yalnızca dört firmanın çağrılması, şeffaflık ve rekabet ilkeleri açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ÖZ-RES’E 540 MİLYONLUK İHALE VERİLMİŞTİ

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1 Nisan’da düzenlenen “1500 seyircili spor salonu ve atletizm pisti” ihalesi davetiye usulüyle yapılmış 542 milyon TL’yi aşan maliyetli ihalede yalnızca 6 firma davet edilmişti. İhalede en yüksek teklifin 540 milyon TL ile Öz-Res İnşaat tarafından verilirken teklif tutarlarının yaklaşık maliyete oldukça yakın olması dikkat çekmişti.