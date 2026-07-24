AKP’ye yakınlığıyla bilinen, Kuruluş Osman dizisinin ‘Solgur Ağa’sı, Yusuf Korkmaz bir ihale daha kaptı. 2003 Bingöl depreminde yıkılan ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği Korkmaz Apartmanı’nın müteahhidi, AKP’ye yakın iş insanı Yusuf Korkmaz’ın şirketine 690 milyon liralık ihale verildi. Korkmaz, iktidara yakınlığıyla bilinen televizyon kanalı ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde de ‘Solgur Ağa’ karakterini canlandırmıştı. Korkmaz’ın şirketi son dönemde yaklaşık 25 milyar liralık kamu ihalesi aldı. Bunların 7’sini deprem konutları oluşturuyor.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

AKP’ye yakın müteahhitlerden Yusuf Korkmaz’ın kurucusu olduğu Öz Yapıcılar İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Çorum İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi’ ihalesini aldı. İhale, pazarlık usulü ile yapıldı. İhale ilanında, bu yöntemin ‘Ani ve beklenmeyen olaylar nedeniyle’ seçildiği belirtildi ancak bu olayın ne olduğu açıklanmadı. İhale için şirketle 20 Temmuz 2026 tarihinde 690 milyon 12 bin liralık sözleşme imzalandı.

Öz Yapıcılar’ın sahibi Korkmaz, 2003 yılında Bingöl’de meydana gelen depremde yıkılan ve 37 kişiye mezar olan Korkmaz Apartmanı’nın müteahhidiydi. Facianın ardından açılan kamu davasında tutuksuz yargılandı ve 2.5 yıl hapis cezası aldı, bu ceza paraya çevrildi.

Otelinin asma tavanı çökmüştü

- Korkmaz’ın adı 2023 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Kayı Resort Oteli’nde yaşanan faciayla da gündeme gelmişti. Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yılı etkinlikleri sırasında otelin asma tavanı çöktü, 32 kişi yaralandı. Otelin sahibinin de Yusuf Korkmaz olduğu ortaya çıktı. Korkmaz’ın şirketi 6 Şubat depremlerinden bu yana 15 ihale kazandı.