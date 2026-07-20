İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. Hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiası bulunan Hürriyet dönemindeki İzmit Belediyesi ise kamu alımlarında şeffaflığı artırmak amacıyla doğrudan temin süreçlerini Kocaeli’de bir ilk olarak EKAP üzerinden yürütme kararı almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. Hürriyet yönetimindeki İzmit Belediyesi ise kısa süre önce doğrudan temin alımlarını Kocaeli’de ilk kez Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapma kararı almıştı.

BAŞKAN HÜRRİYET ŞEFAFLIK ADIMI ATMIŞTI

Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

İhaleye fesat karıştırma iddiasının yöneltildiği Hürriyet döneminde İzmit Belediyesi, kamu alımlarında şeffaflığı artırmaya yönelik bir uygulamayı hayata geçirmişti. Belediye, 1 Temmuz itibarıyla doğrudan temin yoluyla yapılan mal alımlarının büyük bölümünü Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirme kararı almıştı.

“DAHA ŞEFFAF VE REKABETÇİ BİR SİSTEM İÇİN”

İzmit Belediyesi’nin bu uygulaması Kocaeli’de bir ilk olarak duyurulmuştu. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, kararın amacının kamu kaynaklarının daha şeffaf ve denetlenebilir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtmişti.

Hürriyet, daha önce yaptığı açıklamada doğrudan temin süreçlerinde kullanılan mevcut sistemin bazı teknik sorunlar yarattığını belirterek EKAP’a geçiş kararını şöyle anlatmıştı:

“Doğrudan teminler için geçen dönem bir program yazmıştık ve o program üzerinden yapmaya çalışıyorduk. Direkt internet üzerinden teklifler verilebilsin, esnaflarımız oraya kaydolsun istedik. Ancak bu programın zaman zaman dijital anlamda sıkıntıları oldu. Firmalar kayıt olmakta ve teklif göndermekte zorlandı.”

ESNAFA KAYIT DESTEĞİ VERİLMESİ PLANLANMIŞTI

Hürriyet, EKAP sisteminin daha erişilebilir olması nedeniyle bu yönteme geçtiklerini ifade ederek, “Geçen dönem Çınar Satın Alma programı üzerinden yaptığımız sistemi daha da şeffaf hale getirmek için EKAP’a girelim dedik” açıklamasında bulunmuştu.

Belediye, acele işler dışında doğrudan teminlerin büyük bölümünün EKAP üzerinden yürütülmesi için hazırlık yaparken, esnafın sisteme kayıt olması konusunda da destek sağlanacağını açıklamıştı.

Hürriyet, ihtiyaç halinde belediye personelinin esnafa kayıt sürecinde yardımcı olacağını ve gerekli desteğin verileceğini belirtmişti.