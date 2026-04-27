Büyük umutlarla transfer edildi, Fenerbahçe’yi mahvetti... Ederson, Rize’den sonra Galatasaray derbisinde de yaptıklarıyla sarı-lacivertlileri şampiyonluktan etti. Osimhen’den yediği gol tam bir hayal kırıklığıydı. İtirazdan sarı kart gördü... Ardından hakem Yasin Kol’un ağzına kadar girdi, yan hakeme küfretti, ikinci sarıyı görmedi. İkinci devrede penaltı pozisyonunda Yasin Kol’un çok kez eleştirmesine rağmen kalesine geçmedi, 62’de ikinci sarıdan kırmızı kart görüp, adeta takımına ihanet etti.

OTOBÜSE BİNDİRMEYİN!

Uzun süre oyundan çıkmamak için direnen kaleci Ederson’a Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi. “Maçtan sonra otobüse bindirmeyin, eve yürüyerek gitsin”, “Derhal! Ülkeden kovulsun” ve “Çuvallarla parayı götürdü, Fenerbahçe’yi de şampiyonluktan etti” ifadeleri dikkat çekti.