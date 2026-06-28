İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Buse Bacaru, boşanma sürecindeki müvekkili Kristina Akçelik’in davası kapsamında gittiği Bodrum’da saldırıya uğradığını öne sürdü. Bacaru, müvekkilinin eşi olduğu belirtilen ünlü kuaför Ethem Akçelik’in kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

BODRUM TATİLİNİ BELGELEMEK İÇİN GİTTİ

Edinilen bilgilere göre avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik’in boşanma davasını üstlendi. Müvekkilinin, eşi Ethem Akçelik’in başka bir kadınla Bodrum’da tatil yaptığı yönündeki iddiasının ardından Bacaru’dan durumu belgelemek için destek istediği öne sürüldü.

ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜ AVUKATA SALDIRDI İDDİASI

İddiaya göre Bacaru, müvekkiliyle birlikte Bodrum’a giderek Akçelik’in kaldığı otele yerleşti. 25 Haziran’da otelin bahçesinde Ethem Akçelik’i başka bir kadınla gördüğünü belirten Bacaru, görüntü almak istedi.

İddiaya göre durumu fark eden Akçelik, Bacaru’ya tepki göstererek telefonunu elinden aldı ve denize attı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bacaru, Akçelik’in kendisine saldırdığını, saçını çektiğini, boğazını sıktığını ve yumruk attığını öne sürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otel çalışanları ve müşterilerin müdahalesiyle olayın sonlandırıldığı belirtilirken, Bacaru saldırının ardından Bodrum Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu.

Buse Bacaru’nun şikayeti sonrası Ethem Akçelik hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.