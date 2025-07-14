Genç yaşta oyunculuğa adım atan ve birçok yapımda rol alan Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle ilk karelerini sonunda sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımla ilişkisini resmileştiren oyuncu, Instagram’da aşkını ilan etti.

İHANETE UĞRADIĞINI ANLATMIŞTI

İlerleyen günlerde, daha önce birlikte olduğu bir erkek arkadaşının ihanetine uğradığını anlatan Özdemir, ayrılık sürecinde yaşananları detaylarıyla paylaşmıştı. Barışmak üzere oldukları bir gün, sevgilisini gece bir otelin önünde gören arkadaşının haber vermesiyle harekete geçen oyuncu, o geceyi unutulmaz bir travma olarak tanımlamıştı.

Otelde sevgilisini yakaladığını ve yüzleşmeye cesaret edemediğini anlatan Özdemir, "Göreceğimi gördüm, teşekkür ederim" sözleriyle olayı sonlandırdığını söylemişti. İhaneti gerçekleştiren kişinin de her iki tarafın da bir senedir tanıdığı biri olduğunu belirten oyuncu, “O gün benim için her şey bitti” ifadeleriyle duygularını dile getirmişti.

YENİ AŞKINI PAYLAŞTI

Yaklaşık iki buçuk yıl süren bu ilişki sonrası ismini açıklamadığı eski sevgilisine dair daha fazla konuşmak istemeyen Özdemir, kalbinin kapılarını yeniden açtı. Yeni aşkı Ersin Görkem’le bir arkadaş vasıtasıyla tanıştıklarını belirten ünlü oyuncu, “Tesadüf bir tanışma oldu, kaderde bu varmış” diyerek duygularını paylaşmıştı.

İlişkileri bir süredir devam eden çiftin, sosyal medyada ilk kez birlikte göründüğü fotoğraflar Bestemsu Özdemir’in hesabından geldi. Aktif şekilde sosyal medyayı kullanan oyuncu, bu paylaşımla hem aşkını duyurdu hem de hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.