İstanbul’u sel götürürken, Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıbosna’da binlerce yeni konut için ihalelere gün sayılıyor. Daha önce 40 ihalede yaklaşık 80 milyar liralık sözleşme imzalanan bölgede, 6 bin 938 konutluk 8 ayrı ihale daha açıldı.

27 EKİM’DE İHALE

27 Ekim-13 Kasım arasında yapılacak ihalelerle konutların yanı sıra 94 dükkan, sağlık ocağı, ilkokul ve cami de inşa edilecek. TOKİ’nin açtığı ilk ihale 27 Ekim’de, son ihale ise 13 Kasım’da yapılacak. Konutların altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de ihalelere dahil edildi.

Bu arada sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sazlıbosna'ya inşa edilen binlerce konutu su bastığı görülüyor. İstanbul'a önemli miktarda su sağlayan Sazlıdere barajının su toplama havzasında inşa edilen konutlar nedeniyle, barajdan İstanbul'a verilen su da sıfırlanmıştı. Böylece İstanbul önemli bir su kaynağını kaybetmişti.

VALİ GÜL: YIKIYORUZ

Selden sonra açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Dere yatağındaki yapıları yıkmaya başlıyoruz" açıklamasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları, Sazlıbosna'dan fotoğraflar paylaşarak "Ama Sazlıdere'yi yeni yapmaya başladınız" dediler.

Şehir plancısı Akif Burak Atlar ise uçaktan çektiği videoyu paylaşarak Sazlıbosna'nın son halini belgeledi. Atlar "Bu imar arsızlığıyla mücadele edenler ise bugün cezaevinde" dedi. Videoda betonlaşma görülüyor.

İNŞAATLARI BÖYLE SEL BASTI

Sosyal medyada 2 gündür paylaşılan görüntülerde, zaten baraj su toplama havzasında inşa edilen konutların birinci katlarını su bastığı görülüyor. Özgür Özel de "Barajı kurutup evler yapıyorsunuz. Bütün sorumluluk Murat Kurum’un” demişti.