Ankara'da Şeyma U. (53), kendisini aldattığı iddiasıyla boşandığı A.U. (55) ile yeniden evlendikten sonra aynı gerekçeyle ikinci kez boşandı. Aile Mahkemesi, ikinci davada da Şeyma U.'yu haklı bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Şeyma U.'nun avukatı Senem Yılmazel, kararın üst mahkemelerden geçerek kesinleştiğini söyledi.

Kamuda memur olarak çalışan Şeyma U. ile özel bir şirkette satış müdürü olan A.U., 2006 yılında evlendi. Bir çocukları bulunan çiftin ilk boşanma süreci, Şeyma U.'nun 2017 yılında aldatıldığı iddiasıyla dava açmasıyla başladı.

Aile Mahkemesi, çekişmeli davada çiftin boşanmasına ve A.U.'nun 125 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Karar, 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı.

BİR YIL SONRA YENİDEN EVLENDİLER

Çift, boşanmanın kesinleşmesinden bir yıl sonra barışarak yeniden nikah masasına oturdu. Avukat Senem Yılmazel'in aktardığına göre, pandemi döneminde kendilerini yalnız hisseden çift, A.U.'nun hatalarından ders aldığını ve bunları tekrarlamayacağını söylemesinin ardından yeniden bir araya geldi.

İkinci evlilik yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Şeyma U., 2023 yılında eşinin kendisini yeniden aldattığını ileri sürerek ikinci boşanma davasını açtı.

“KİŞİLER AYNI, SEBEP AYNI; AMA ZAMAN AYRIYDI”

Yılmazel, ikinci davaya ilişkin, “Aslında kişiler aynı, sebep aynı; ama zaman ayrıydı” dedi. A.U.'nun eşini sevdiğini ve boşanmak istemediğini belirttiğini aktaran Yılmazel, mahkemenin bu talebi haklı görmediğini, dosyada deliller bulunduğunu söyledi.

Her iki davanın da çekişmeli olduğunu belirten Yılmazel, aynı kişiyle ikinci kez evlenilip aynı sebeple yeniden boşanılmasını meslek hayatlarında nadiren karşılaştıkları bir durum olarak nitelendirdi.

Yılmazel, kesinleşen ilk boşanma kararını ikinci davada delil olarak sunduklarını, mahkemenin bu kararı da değerlendirerek hüküm verdiğini kaydetti.